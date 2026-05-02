Napoli si ripete il miracolo di San Gennaro | sangue sciolto alle 17.04

A Napoli si è verificato di nuovo il miracolo di San Gennaro, con il sangue che si è sciolto alle 17.04. L'evento si è ripetuto come accaduto in passato anche durante il mese di maggio. Le celebrazioni religiose si sono svolte come di consueto, attirando numerosi fedeli e curiosi nella zona della cattedrale. La cerimonia ha avuto luogo nel rispetto delle tradizioni storiche legate alla figura del santo patrono.

Si ripete il miracolo di San Gennaro. Anche in occasione del miracolo di maggio si è ripetuto il prodigio. Il sangue del santo si è sciolto alle ore 17.04, facendo scattare.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: sangue sciolto alle 17.04 Notizie correlate Leggi anche: San Gennaro: Napoli celebra il miracolo di primavera con processione a maggio. Leggi anche: Il 29 aprile si festeggia San Severo: fu il primo ad assistere al prodigio del sangue di San Gennaro Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il legame tra Napoli e San Gennaro; Prodigio di San Gennaro 2026, sabato 2 maggio alle 16.30 la celebrazione nel Duomo di Napoli; San Gennaro, Miracolo di Maggio, la processione e tutte le info; San Gennaro, Napoli attende il prodigio di primavera: processione e miracolo di maggio. Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto alle 9.13Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro. Oggi, martedì 16 dicembre - come da tradizione - alle ore 9.13 si è sciolto il sangue del Santo Patrono della città. Come di consueto, tantissimi i fedeli ... ilmattino.it Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto alle 9.13È avvenuta alle ore 9.13 la liquefazione del sangue di San Gennaro, alla Cappella del Tesoro di San Gennaro, in occasione della festa del Patrocinio del Santo Patrono di Napoli. La messa è stata ... ilmattino.it Oggi si attende il miracolo di San Gennaro! - facebook.com facebook