Papa Leone XIV a Napoli | incontro con i fedeli in Piazza Plebiscito ecco come prenotare

Papa Leone XIV è atteso a Napoli per un incontro con i fedeli in Piazza Plebiscito. La visita prevede un appuntamento pubblico, e le persone interessate devono prenotare seguendo le modalità indicate. Sono stati comunicati il programma e i dettagli relativi all’evento, con indicazioni precise su come partecipare e accedere alla piazza. La visita sarà una delle tappe ufficiali del suo calendario in città.

"> Visita di Papa Leone XIV a Napoli: Programma e Dettagli. Questa mattina è stato presentato il programma ufficiale per la visita di Papa Leone XIV a Napoli, prevista per giovedì 8 maggio, con una prima tappa a Pompei. Questo evento rappresenta un’importante occasione per la città, che celebra il primo anniversario del Pontificato del Santo Padre. La visita avrà un forte valore spirituale e simbolico, puntando a unire la fede dei cittadini, la partecipazione attiva della popolazione e il richiamo a temi di grande attualità come pace e fraternità. Il programma prevede che Papa Leone XIV, dopo aver presieduto la recita della Supplica alla Madonna del Rosario a Pompei, si rechi a Napoli nel pomeriggio per un’importante visita pastorale.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Papa Leone XIV a Napoli: incontro con i fedeli in Piazza Plebiscito, ecco come prenotare. Notizie correlate Papa Leone XIV in visita a Napoli l’8 maggio 2026: incontro in Duomo e in piazza Plebiscito, come partecipareIl Pontefice visiterà Pompei e Napoli il prossimo 8 maggio, anniversario della sua elezione. Leggi anche: Il Papa a Napoli, Pompei e Acerra: incontro con i fedeli in piazza del Plebiscito l'8 maggio Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: In un minuto la terza giornata di Papa Leone XIV in Africa; Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa, dichiarazione del Presidente Meloni; Camerun, Papa Leone XIV: L'umanità ha fame di pace, servono gesti di perdono; Leone XIV: La guerra divide, la speranza unisce. Papa in Angola, Leone XIV a vescovi e sacerdoti: Non cercate privilegiLeggi su Sky TG24 l'articolo Terzo giorno del Papa in Angola. Oggi il Pontefice a Saurimo, la capitale dei diamanti ... tg24.sky.it Le foto del viaggio di papa Leone XIV in AfricaDal 13 aprile sta visitando Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale, nel primo lungo viaggio internazionale deciso da lui ... ilpost.it Tele Dehon. . Testimoniare la pace: è l’appello che Papa Leone XIV ha rivolto alla Chiesa d’Angola. Il Pontefice ha incontrato vescovi e religiosi invitati a non scoraggiarsi dinanzi alle difficoltà. “Continuate a essere Chiesa generosa”, le sue parole. facebook Papa Leone XIV lascia Saurimo, a breve in volo verso Luanda #Angola x.com