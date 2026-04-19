Durante il volo da Yaoundé a Luanda, il Papa ha spiegato che il suo viaggio in Africa è dedicato a sostenere i fedeli cattolici del continente. Ha precisato che l’intento della missione è quello di portare conforto e presenza pastorale, senza coinvolgimenti di natura politica o polemiche con altre figure pubbliche. La visita si concentra su attività religiose e di vicinanza alle comunità locali.

Durante il volo che lo ha portato da Yaoundé verso Luanda, in Angola, Papa Leone XIV ha chiarito la natura del suo attuale impegno pastorale in Africa, precisando che l’intento del viaggio è quello di offrire sostegno ai fedeli cattolici del continente. Il Pontefice ha voluto allontanare ogni possibile interpretazione che legga nei suoi interventi una volontà di confronto polemico con il presidente statunitense Trump, spiegando che i contenuti dei suoi discorsi sono stati definiti e preparati in precedenza. La missione africana tra fede e distanziamento. Il percorso iniziato venerdì 17 aprile alle ore 21:30 vede il Pontefice impegnato in una tournée volta a rafforzare il legame con la comunità cattolica locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa Leone XIV in Africa: missione di fede, zero polemiche con Trump

PAPA LEONE XIV RISPONDE ALLE CRITICHE DI TRUMP - PACE

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