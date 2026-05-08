Papa Leone | Napoli è capitale di umanità e speranza

Da napolitoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il papa Leone XIV ha concluso la sua visita a Napoli con un appello rivolto ai fedeli in piazza del Plebiscito, sottolineando che la città rappresenta una capitale di umanità e speranza. Durante l'evento, il pontefice ha invitato la popolazione a non dimenticare questa identità, evidenziando l'importanza di mantenere viva questa percezione nel tempo. La giornata si è conclusa con il discorso del papa davanti alla folla presente.

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“Napoli non deve dimenticare che è una capitale di umanità e speranza”. Con queste parole Papa Leone XIV si rivolge ai fedeli in piazza del Plebiscito, a conclusione della sua visita in città, oggi 8 maggio. Il Pontefice ha richiamato i napoletani alle loro responsabilità: “Voglio ricordare il.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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