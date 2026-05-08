Dopo aver visitato il Duomo e aver passato alcune ore a Pompei, il Papa si è spostato in piazza del Plebiscito a Napoli per il suo ultimo impegno della giornata. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e cittadini, con il Papa che ha rivolto un discorso rivolto alla piazza, invitando a considerare Napoli come un luogo di umanità e speranza. La visita si è conclusa con un breve momento di preghiera.

Dopo la visita al Duomo, Papa Leone ha raggiunto piazza del Plebiscito per l’ultimo appuntamento della sua giornata pastorale a Napoli, iniziata nelle prime ore del mattino con la tappa a Pompei. Prima dell’arrivo del Pontefice, la piazza ha accolto i saluti dell’arcivescovo Domenico Battaglia e del sindaco Gaetano Manfredi, seguiti dal passaggio del Santo Padre nella Basilica di San Francesco di Paola per la visita ai Padri Minimi. Ad animare l’evento sono stati il Coro del Maestro Carlo Morelli e i giovani della Pastorale giovanile e vocazionale della Diocesi, mentre Chiara del Gaudio e Andrea Sarubbi hanno guidato il racconto delle testimonianze ascoltate dal Papa.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Papa Leone abraccia piazza del Plebiscito: “Napoli sia capitale di umanità e di speranza”

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