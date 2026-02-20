Papa Leone XIV visiterà Pompei l’8 maggio, un evento che celebra anche il primo anniversario della sua elezione. La visita avverrà nel giorno dedicato alla festa della Supplica alla Madonna, un momento di grande significato per i fedeli. Monsignor Tommaso Caputo spiega che questa data ha un valore speciale, simbolo di speranza e fede. Durante il pellegrinaggio, il Papa affiderà l’umanità a Maria, tra le preghiere pronunciate davanti alla sacra immagine. La cittadina si prepara ad accogliere con entusiasmo il suo ospite.

«Papa Leone XIV sarà in visita pastorale a Pompei l’8 maggio, nel primo anniversario della sua elezione al soglio di Pietro e nella festa della Supplica alla Madonna di Pompei». A mezzogiorno di ieri l’arcivescovo della Città mariana, Tommaso Caputo, dà l’annuncio della visita del pontefice in Santuario, proprio dinanzi al trono dov’è collocato il quadro della Madonna di Pompei, venerato da milioni di pellegrini d’ogni parte del mondo. Le sue parole sono interrotte dall’applauso di sacerdoti, diaconi, religiosi e di tanti devoti laici che gremiscono la basilica mentre le campane suonano a festa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Papa Leone a Napoli, intervista al Monsignor Tommaso Caputo: «Data dal valore speciale. Pellegrino tra i pellegrini affiderà l?umanità a Maria»

