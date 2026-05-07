Venerdì 8, tutte le scuole di Napoli resteranno chiuse in seguito a un’ordinanza del sindaco. La decisione è stata presa in vista della visita di un alto rappresentante della Chiesa, che si svolgerà in città nello stesso giorno. La misura riguarda tutte le istituzioni scolastiche pubbliche e private presenti nel territorio comunale. La chiusura durerà per l’intera giornata e coinvolgerà anche attività extrascolastiche programmate.

"> Chiusura delle scuole a Napoli: l’ordinanza del sindaco Manfredi. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato un’importante ordinanza che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio cittadino per la giornata di venerdì 8 maggio 2026. Questa decisione arriva in vista di un evento significativo per la città e riguarda non solo le scuole primarie e secondarie, ma include anche gli asili nido. La nota ufficiale, diramata da Palazzo San Giacomo, specifica i principali motivi che hanno portato a questa misura. Le motivazioni dietro la chiusura. Il provvedimento è stato adottato in occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV a Napoli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Papa Leone XIV a Napoli venerdì 8: scuole chiuse in tutta la città.

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Scuole chiuse a Napoli per la visita di Papa Leone XIVVenerdì 8 maggio, in occasione della visita di Papa Leone XIV, in alcune zone di Napoli le scuole rimarranno chiuse.

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