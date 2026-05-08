Papa Leone lascia Napoli | il decollo dell' elicottero dalla Rotonda Diaz | VIDEO

Alle 18.49, un elicottero dell'Aeronautica Militare è decollato dalla Rotonda Diaz a Napoli con a bordo il Papa. La partenza segna la conclusione della visita del Pontefice in città, mentre l'elicottero si dirige verso Roma. La scena è stata ripresa in un video che mostra il decollo in un momento di chiusura ufficiale dell'evento.

Papa Leone lascia Napoli. Alle 18.49 il decollo dalla Rotonda Diaz dell'elicottero dell'Aeronautica Militare con a bordo il Pontefice, diretto a Roma.A salutare Prevost, al termine di una lunga giornata ricca di emozioni, partita in mattinata da Pompei, oltre all'arcivescovo don Mimmo Battaglia.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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