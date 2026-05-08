Papa Leone lascia Napoli | il decollo dell' elicottero dalla Rotonda Diaz | VIDEO

Da napolitoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18.49, un elicottero dell'Aeronautica Militare è decollato dalla Rotonda Diaz a Napoli con a bordo il Papa. La partenza segna la conclusione della visita del Pontefice in città, mentre l'elicottero si dirige verso Roma. La scena è stata ripresa in un video che mostra il decollo in un momento di chiusura ufficiale dell'evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Papa Leone lascia Napoli. Alle 18.49 il decollo dalla Rotonda Diaz dell'elicottero dell'Aeronautica Militare con a bordo il Pontefice, diretto a Roma.A salutare Prevost, al termine di una lunga giornata ricca di emozioni, partita in mattinata da Pompei, oltre all'arcivescovo don Mimmo Battaglia.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Il Papa sorprende i fedeli: arrivo in largo anticipo alla Rotonda Diaz | FOTO

Leggi anche: Papa Leone XIV a Napoli, l'arrivo in elicottero e l'abbraccio dei fedeli sul Lungomare

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Visita di Papa Leone XIV a Napoli, scatta il piano di decoro urbano; Variazione al servizio per visita Papa Leone XIV; Papa Leone a Napoli, il rinfresco con i frutti della Bibbia; Napoli, visita di Papa Leone XIV l'8 maggio: chiuse tutte le scuole della città.

papa leone papa leone lascia napoliPapa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerreLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it

papa leone papa leone lascia napoliPapa Leone lascia Napoli in elicottero, è terminata la visita del Pontefice in cittàDi Gennaro Di Biase. ilmattino.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.