Il Papa sorprende i fedeli | arrivo in largo anticipo alla Rotonda Diaz | FOTO

Il Papa ha sorpreso i fedeli arrivando alla Rotonda Diaz di Napoli con notevole anticipo rispetto all’orario previsto. Dopo aver lasciato Pompei, il Pontefice è atterrato in elicottero intorno alle 13:45, poco prima delle 14, in un leggero cambiamento di programma. La visita, che avrebbe dovuto svolgersi a un orario diverso, si è svolta con questa modifica imprevista.

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Leggero cambio di programma nella visita del Papa a Napoli. Il Sommo Pontefice, in arrivo da Pompei, è atterrato in elicottero alla Rotonda Diaz con largo anticipo, poco prima delle 14.15, sorprendendo una parte di fedeli che stavano sopraggiungendo sul Lungomare per assistere all'arrivo di Leone.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Roma, il Papa in visita alla Pontificia Accademia Ecclesiastica: l'arrivo e il saluto ai fedeliPapa Leone XIV, in visita alla Pontificia Accademia Ecclesiastica in piazza della Minerva, a Roma, ha salutato i tanti fedeli e curiosi che si erano... Ascolti il Papa e lo capisci nella tua lingua: il dettaglio che sorprende i fedeli e la ChiesaPer la prima volta nella storia, la Santa Messa verrà tradotta in 60 lingue in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La prima volta di Leone XIV in Campania; Papa Leone XIV tra Pompei e Napoli per il suo primo anniversario; Visita del Papa a Napoli, il dispositivo traffico varato dal Comune per venerdì 8 maggio. Il Papa sorprende i fedeli: arrivo in largo anticipo alla Rotonda Diaz | FOTOLeggero cambio di programma nella visita del Papa a Napoli. Il Sommo Pontefice, in arrivo da Pompei, è atterrato in elicottero alla Rotonda Diaz con largo anticipo, poco prima delle 14.15, ... napolitoday.it Papa Leone XIV a Napoli, l'arrivo in elicottero e l'abbraccio dei fedeli sul Lungomare(LaPresse) Papa Leone XIV arriva in elicottero a Napoli atterrando alla Rotonda Diaz. Ad accoglierlo il Prefetto Michele Di Bari, il Presidente della Regione Roberto Fico, il sindaco di ... ilmattino.it Appena giunto alla Rotonda Diaz e salito sulla Papamobile, Leone XIV è stato omaggiato di una pizza napoletana in suo onore da un pizzaiolo della pizzeria di Gino Sorbillo sul lungomare. #ilmattino #papaleone #pizza - facebook.com facebook L'attesa dei fedeli napoletani: "Grande emozione" - Alla Rotonda Diaz i napoletani aspettano Papa Leone XIV @Pontifex_it @TgrRai x.com