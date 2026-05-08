Papa Leone incontra la mamma di Domenico Caliendo Patrizia Mercolino commossa | Si è messo mano sul cuore

La madre di Domenico Caliendo, un bambino con problemi al cuore, ha incontrato Papa Leone XIV in occasione di un evento pubblico. Durante l'incontro, Patrizia Mercolino si è mostrata commossa e ha riferito di aver visto il Papa mettere la mano sul cuore. L'incontro si è svolto in un momento di particolare attenzione e coinvolgimento emotivo tra i presenti. Nessuna altra informazione o dettaglio aggiuntivo è stato reso noto in merito alla visita.

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