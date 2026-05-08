Papa Leone incontra la mamma di Domenico Caliendo Patrizia Mercolino commossa | Si è messo mano sul cuore
La madre di Domenico Caliendo, un bambino con problemi al cuore, ha incontrato Papa Leone XIV in occasione di un evento pubblico. Durante l'incontro, Patrizia Mercolino si è mostrata commossa e ha riferito di aver visto il Papa mettere la mano sul cuore. L'incontro si è svolto in un momento di particolare attenzione e coinvolgimento emotivo tra i presenti. Nessuna altra informazione o dettaglio aggiuntivo è stato reso noto in merito alla visita.
Incontro toccante tra Papa Leone XIV e la madre del “bimbo dal cuore bruciato”. Durante la sua visita a Napoli, il pontefice ha scambiato alcune parole con Patrizia Mercolino, mamma di Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto all’ospedale Monaldi dopo aver ricevuto un cuore “bruciato” durante un trapianto. L’incontro tra il Papa e la mamma di Domenico Caliendo L’incontro è stato immortalato in Cattedrale dalle telecamere durante la giornata pastorale di Papa Prevost a Napoli e Pompei, che ha gremito di fedeli le strade del capoluogo campano. La mamma di Domenico Caliendo ha assistito al momento della visita del Pontefice per poi partecipare al “baciamano” del Pontefice.🔗 Leggi su Virgilio.it
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