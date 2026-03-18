Patrizia Mercolino, madre di Domenico Caliendo, è stata ascoltata dai pubblici ministeri a Napoli nel procedimento legato alla morte del suo bambino. Durante l'interrogatorio, ha affermato che fornirà la verità sui fatti. In precedenza, aveva rilasciato diverse dichiarazioni ai media, che ora ha confermato di voler mettere nero su bianco davanti ai pm.

Le dichiarazioni di Patrizia Mercolino ai pm di Napoli possono impartire una decisa svolta al caso del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto dopo un trapianto con cuore “bruciato”. Come sottolineato dal suo avvocato, alcune dichiarazioni della donna riportate finora dagli organi di stampa “non sono mai entrate nel fascicolo d’inchiesta”. La madre del bimbo resta “la principale testimone” dei fatti, ha sottolineato il legale. E la Mercolino annuncia: “Dirò tutta la verità”. Il nodo dell’orario di arrivo del cuore da trapiantare Uno degli elementi decisivi riguarda l’orario preciso di arrivo dell’organo da trapiantare in sala operatoria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cuore bruciato, Patrizia Mercolino sentita dai pm a Napoli sul caso di Domenico Caliendo: "Dirò la verità"

Articoli correlati

Bimbo col cuore bruciato, la verità di mamma Patrizia Mercolino: “Ho scoperto dai giornali cos'era successo”Domenica era un bimbo di due anni ed è morto perché, mentre attendeva un trapianto, il cuore a lui destinato è stato bruciato a causa di una serie di...

Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre Patrizia Mercolino: "Senza Domenico non è più la stessa casa"Il tempo non affievolisce l’immane dolore per la perdita del piccolo Domenico, il bambino di due anni morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di...

Tutto quello che riguarda Patrizia Mercolino

Temi più discussi: Bimbo cuore bruciato, lacrime della madre Patrizia e Silvia Toffanin: L'ultimo abbraccio l'ha dato a me; Domenico Caliendo, mamma Patrizia: Mio figlio di 11 anni mi ha detto fagliela pagare. La promessa di Sal Da Vinci per raccogliere i...; Bimbo col cuore bruciato. Il doloroso ricordo dei genitori: Ci diamo la colpa. Ci hanno preso in giro; I genitori del piccolo Domenico: Il trapianto? Avevamo una sensazione terribile. E Sal Da Vinci sostiene la Fondazione.

Bimbo cuore bruciato, lacrime della madre Patrizia e Silvia Toffanin: L'ultimo abbraccio l'ha dato a meIl dramma del bimbo morto al Monaldi: a Verissimo la madre racconta la verità sul cuore bruciato e le accuse di falso contro il primario Oppido ... virgilio.it

Bimbo col cuore bruciato, la verità di mamma Patrizia Mercolino: Ho scoperto dai giornali cos'era successoPatrizia Mercolino, la mamma del bimbo morto per il cuore bruciato durante il trasporto, racconta la propria versione dei fatti ... virgilio.it

«Una pagliacciata» Lo sfogo di Francesco Petruzzi, avvocato di Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, i genitori di Domenico, il bambino morto a 2 anni dopo un trapianto di cuore non riuscito al Monaldi - facebook.com facebook

COMMOZIONE AL MARADONA Patrizia Mercolino, mamma del piccolo angelo Domenico, si è lasciata andare a un ringraziamento da brividi a tutto il popolo napoletano per il sostegno ricevuto #Napoli #SpazioNapoli x.com