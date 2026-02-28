Una donna ha dichiarato di immaginare suo figlio senza cuore, accusando i medici di divertirsi durante le procedure. Sono in corso indagini sulla scomparsa di Domenico. La madre ha espresso queste parole in relazione alla vicenda e ha fatto riferimento a comportamenti dei medici. La polizia sta esaminando le circostanze e raccogliendo testimonianze.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Le indagini sulla tragica scomparsa del piccolo Domenico, deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto non riuscito, proseguono senza sosta. Il caso ha suscitato grande attenzione mediatica e ha sollevato interrogativi sulle procedure adottate durante l’intervento. La madre del bambino, Patrizia, è intervenuta nel programma Dritto e rovescio, esprimendo il suo dolore e le sue perplessità in merito a quanto accaduto. Intervistata, Patrizia ha condiviso i suoi pensieri sul tragico evento che ha colpito la sua famiglia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La mamma di Domenico: “Immagino mio figlio senza cuore, mentre i medici si divertono”

«Spero che i medici del Bambino Gesù sbaglino e che arrivi un cuore per il mio Tommaso»: la mamma del bimbo che ha ricevuto un cuore bruciato non si arrende, mentre l’inchiesta fa luce sui possibili erroriMentre gli esperti esprimono pareri contrastanti sulla possibilità di effettuare un nuovo trapianto per salvare il piccolo Tommaso - per i medici...

Bimbo con cuore bruciato, i medici: «Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione». La mamma: «Mio figlio è un guerriero»Il bimbo ricoverato in gravissime condizioni da due mesi al Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato «oggi sarebbe ancora...

Contenuti utili per approfondire Domenico.

Temi più discussi: La mamma di Domenico: Ho affidato la vita di mio figlio ai medici e mi hanno tradito. Non posso perdonare; Bimbo trapiantato, parla la mamma dopo la morte di Domenico; Domenico morto, chi è la mamma Patrizia Mercolino: Ormai è un angelo, ora vogliamo giustizia; La mamma di Domenico, morto a 2 anni dopo il trapianto: Se me lo tenevo a casa, oggi stava qua.

La mamma del piccolo Domenico: Credo ancora nella sanità italiana, ma nessuna famiglia soffra più come la miaLa mia intenzione è quella di aprire una fondazione per aiutare tutti i bambini vittime di malasanità e, soprattutto, quei bambini che hanno bisogno di un trapianto, dice Patrizia Mercolino ... dire.it

Morto Domenico Caliendo, mamma Patrizia: «Qualcuno ha giocato con la vita di mio figlio»«In quella sala operatoria c’è chi ha giocato con la vita del mio bambino, hanno giocato con la vita di Domenico, e questo non posso dimenticarlo. Tuttavia voglio dire che ... ilmattino.it

Morte del piccolo Domenico, svelate le chat tra le infermiere: 'È un casino, se lo portano sulla coscienza'. Articolo nei commenti Il Monaldi sospende due dirigenti medici coinvolti nella vicenda - facebook.com facebook

Le chat tra le infermiere di Domenico, 'è un casino, se lo portano sulla coscienza'. Conversazioni agli atti dell'inchiesta. "Cuore come una pietra, ma lo sta mettendo. Pazzo" #ANSA x.com