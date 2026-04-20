Nel giorno del primo anniversario di pontificato, il Papa arriverà a Napoli per una visita ufficiale. Durante la giornata visiterà la cattedrale della città e si fermerà in Piazza del Plebiscito, dove incontrerà i fedeli. La visita si svolgerà nel rispetto delle procedure ufficiali previste per questo tipo di eventi. La presenza del Pontefice sarà accompagnata da misure di sicurezza e da un fitto programma di incontri pubblici.

Papa Leone XIVsarà a Napoli l’8 maggio, primo anniversario della sua elezione. Come riporta ilCorriere della Sera, Prevost visiterà prima Pompei, dove reciterà la Supplica, poi verso le 5 si sposterà in elicottero e atterrerà alla rotonda Diaz, dove troverà ad accoglierlo ilcardinale Battagliae le autorità cittadine. Prevista una visita alla cattedrale del capoluogo campano, in particolare allaReal cappella del Tesoro di San Gennaro, con le ampolle del sangue del patrono che saranno esposte sull’altare maggiore. Infine, il momento più atteso:l’incontro con i fedeli in Piazza del Plebiscito, dove sono attese circa 30 mila persone. “Papa Leone...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV a Napoli nel giorno del primo anno di pontificato

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