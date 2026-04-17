Oggi si svolge il quinto giorno del viaggio apostolico del Papa in Africa. La tappa principale è a Douala, in Camerun, dove alle 11:30 italiane si terrà una messa pubblica a cui sono attese circa 600.000 persone. La visita del Pontefice prosegue con questa cerimonia, che rappresenta uno degli eventi più affollati del suo viaggio nel Continente.

I nizia il quinto giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa. Il Pontefice oggi si recherà a Douala, in Camerun, dove in mattinata, alle ore 11:30 italiane, presiederà una messa a cui sono attese 600mila persone. Nel pomeriggio il Papa rientrerà nella capitale Yaoundé dove incontrerà il mondo dell’Università. “Obbedire a Dio rende liberi e rende costruttori di pace”. “Obbedire a Dio non è un atto di sottomissione che ci opprime o annulla la nostra libertà; al contrario, l’obbedienza a Dio ci rende liberi, perché significa affidare la nostra vita a lui e lasciare che sia la sua parola a ispirare il nostro modo di pensare e di agire”, ha detto giovedì il Santo Padre nel corso dell’omelia della messa presieduta all’aeroporto di Bamenda, in Camerun.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV in Camerun, oggi messa per 600mila persone a Douala

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