Papa Leone a Pompei poi la tappa ad Acerra | Messa e bagno di folla

Papa Leone ha visitato Pompei il 8 maggio, poi si è spostato ad Acerra il 23 dello stesso mese. La visita ha attirato grandi folle di fedeli, desiderosi di ascoltare la messa e ricevere la benedizione. Durante l’evento, il Papa ha incontrato diversi cittadini e ha pregato davanti alle rovine dell’antica città. Dopo la tappa ad Acerra, si sta valutando una possibile sosta a Napoli, anche se ancora non è confermata ufficialmente. La visita si conclude con un rapido passaggio in città, prima di proseguire il suo viaggio.

Prima a Pompei l'8 maggio, poi ad Acerra il 23 dello stesso mese, e non si esclude l'ipotesi di una tappa napoletana: toccata e fuga in città dopo aver presieduto la supplica alla Beata vergine di Pompei, uno dei momenti più significativi della devozione mariana in Italia. A un anno esatto dall'inizio del suo pontificato Leone XIV conferma il legame con la Regina del Rosario e insieme accetta gli inviti ricevuti - in più di una occasione - dai sacerdoti della Campania. Non è ancora stato definito un programma ufficiale: le autorità ecclesiastiche stanno ancora valutando le possibilità logistiche e pastorali in attesa di ricevere conferme sulle eventuali visite o incontri con la comunità cittadina già in fibrillazione.