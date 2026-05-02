Miracolo di San Gennaro del 2 maggio 2026 | il sangue si è sciolto alle 17.04

Il 2 maggio 2026 alle 17.04, il sangue del Santo Patrono di Napoli si è liquefatto, segnando il primo dei tre miracoli previsti nel corso dell'anno. L'evento si è verificato nel giorno dedicato alla tradizione religiosa, attirando l'attenzione di fedeli e curiosi. La liquefazione del sangue è considerata un segno importante nella devozione locale, e questo episodio si inserisce nel calendario annuale delle manifestazioni dedicate al santo.

Il sangue del Santo Patrono di Napoli si è liquefatto alle ore 17.04. Si tratta del primo dei tre miracoli di San Gennaro che si ripetono nel corso dell'anno.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: sangue sciolto alle 17.04 San Gennaro, si rinnova il primo miracolo: il sangue si è sciolto tra la gioia dei fedeliIl sangue del Patrono si è sciolto nel Duomo davanti ai fedeli: Napoli esulta per il primo prodigio del 2026, segno di speranza e protezione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: San Gennaro, Miracolo di Maggio, la processione e tutte le info; Prodigio di San Gennaro 2026, sabato 2 maggio alle 16.30 la celebrazione nel Duomo di Napoli; Il Miracolo di San Gennaro è… mostra fotografica a Santa Maria della Colonna; San Gennaro, Napoli attende il prodigio di primavera: processione e miracolo di maggio. San Gennaro, si rinnova il primo miracolo: il sangue si è sciolto tra la gioia dei fedeliIl prodigio si ripete: è avvenuto oggi il primo miracolo dell'anno di San Gennaro a Napoli. Il sangue si è sciolto nel Duomo davanti a fedeli. lalucedimaria.it Miracolo di San Gennaro del 2 maggio 2026: il sangue si è sciolto alle 17.04Il sangue del Santo Patrono di Napoli si è liquefatto alle ore 17.04. Si tratta del primo dei tre miracoli di San Gennaro che si ripetono nel corso dell’anno. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi ... fanpage.it Napoli, ancora una volta si e' ripetuto il miracolo di San Gennaro: il sangue si e' sciolto alle 17.04 di questo pomeriggio - facebook.com facebook