Papa a Pompei | ‘Non dobbiamo abituarci alle immagini di morte

Il Papa ha visitato Pompei e ha pronunciato un discorso incentrato sulla necessità di non rassegnarsi alle immagini di morte e violenza, spesso diffuse dai media, specialmente in relazione ai conflitti armati. Durante il suo intervento, ha sottolineato come la fede possa aiutare a mantenere vivo il senso di umanità di fronte alle atrocità. La scelta di Pompei, città simbolo di fede e fedele tradizione religiosa, è stata fatta per rafforzare questo messaggio.

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