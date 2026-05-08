Papa a Pompei | ‘Non dobbiamo abituarci alle immagini di morte
Il Papa ha visitato Pompei e ha pronunciato un discorso incentrato sulla necessità di non rassegnarsi alle immagini di morte e violenza, spesso diffuse dai media, specialmente in relazione ai conflitti armati. Durante il suo intervento, ha sottolineato come la fede possa aiutare a mantenere vivo il senso di umanità di fronte alle atrocità. La scelta di Pompei, città simbolo di fede e fedele tradizione religiosa, è stata fatta per rafforzare questo messaggio.
? Punti chiave Come può la fede fermare l'assuefazione alle immagini di guerra?. Perché il Papa ha scelto proprio Pompei per questo appello?. Quale legame unisce il messaggio attuale all'eredità di Giovanni Paolo II?. Cosa suggerisce il Pontefice per superare il fallimento della diplomazia?.? In Breve Richiamo all'eredità di San Giovanni Paolo II e all'Anno del Rosario.. Celebrazione del quarto ventennio dell'Anno del Rosario presso il santuario.. Prossima tappa del viaggio pontificio prevista nella città di Napoli.. Durante la visita al santuario di Pompei, Papa Prevost ha lanciato un accorato appello contro i conflitti globali per evitare che l’umanità si abitui alle continue immagini di morte riportate dai media.🔗 Leggi su Ameve.eu
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