Papa a Napoli l' abbraccio con mamma Patrizia | Pregherà per Domenico
Il Papa è arrivato a Napoli e ha incontrato una donna, mamma Patrizia, con cui si è scambiato un abbraccio. Durante il loro incontro, la madre ha riferito che il Papa pregherà per il figlio, Domenico, che sta affrontando un periodo difficile. La notizia era già circolata in passato, in particolare quando Patrizia aveva rivolto un appello pubblico al Papa nel corso delle ultime ore del calvario del bambino.
La voce circolava da tempo. Da mesi. Da quando, mentre si consumavano le ultime ore del calvario del piccolo Domenico Caliendo, sua mamma Patrizia rivolse un appello anche al Papa perché si facesse di tutto per salvare la vita a suo figlio. Due sere fa era arrivata la conferma: Papa Leone avrebbe incontrato in forma strettamente privata, lontano dai riflettori, la madre coraggio che con la sua dignità e con il suo dolore ha commosso l’Italia. E il breve faccia a faccia si è consumato ieri pomeriggio al Duomo di Napoli. La commozione Al termine dell’incontro con i sacerdoti della Diocesi di Napoli, Patrizia Mercolino, suo marito Antonio Caliendo e la loro secondogenita - Giovanna - sono stati invitati a guadagnare l’ingresso della Cappella di Santa Restituta, una cripta che si sviluppa lungo la fiancata sinistra del Duomo.🔗 Leggi su Ilmattino.it
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