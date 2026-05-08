Papa a Napoli l' abbraccio con mamma Patrizia | Pregherà per Domenico

Il Papa è arrivato a Napoli e ha incontrato una donna, mamma Patrizia, con cui si è scambiato un abbraccio. Durante il loro incontro, la madre ha riferito che il Papa pregherà per il figlio, Domenico, che sta affrontando un periodo difficile. La notizia era già circolata in passato, in particolare quando Patrizia aveva rivolto un appello pubblico al Papa nel corso delle ultime ore del calvario del bambino.

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