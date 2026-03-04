Trapianto a Napoli ai funerali del piccolo Domenico l’abbraccio tra la mamma Patrizia e Giletti

A Napoli si sono svolti i funerali di Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi. Durante la cerimonia, la mamma Patrizia ha avuto un momento di abbraccio con Giletti. La salma di Domenico è stata accompagnata da amici e parenti, mentre si è svolta l’ultima cerimonia in città. La giornata ha visto anche la presenza di altre persone legate alla famiglia.

(LaPresse) È la giornata dell'ultimo saluto per Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con in organo danneggiato. Il feretro del piccolo è stato accolto al duomo di Nola con un sentito applauso dalle persone già presenti in piazza all'esterno della cattedrale, in attesa dell'apertura della camera ardente e dei funerali. All'interno della basilica un caloroso abbraccio tra la mamma Patrizia Mercolino e il giornalista e conduttore televisivo, Massimo Giletti.