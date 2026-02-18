Papa Leone XIV a Pompei e Napoli l'8 maggio il 23 nella Terra dei Fuochi | attesa per l'annuncio

Papa Leone XIV visiterà Pompei e Napoli, un evento annunciato per il 8 maggio e poi il 23 nella Terra dei Fuochi. La visita si svolgerà in occasione dell’anniversario della sua elezione e della tradizionale supplica alla Madonna di Pompei. Sono previsti incontri con fedeli e momenti di preghiera pubblica. La presenza del Papa rappresenta un gesto di vicinanza per le comunità locali, spesso colpite da problemi sociali e ambientali. La data e i dettagli dell’evento sono attesi con grande interesse dalla popolazione.

