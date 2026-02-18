Papa Leone XIV in Campania | tappe a Pompei Napoli e Terra dei Fuochi

Papa Leone XIV visiterà la Campania, toccando siti come Pompei, Napoli e l’area della Terra dei Fuochi. La sua presenza attirerà molti fedeli e curiosi, desiderosi di assistere alle celebrazioni e alle cerimonie religiose. Si sa già che il Papa incontrerà alcune comunità locali e visiterà i monumenti storici più importanti della regione. Le autorità stanno preparando i dettagli logistici per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento degli eventi. L’annuncio ufficiale del programma arriverà nelle prossime ore.

Si attende con grande interesse l’annuncio ufficiale del programma delle visite di Papa Leone XIV in Campania. Secondo le anticipazioni, il Sommo Pontefice sarà a Pompei l’8 maggio, in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio di Pietro e del giorno della supplica alla Madonna di Pompei. La presenza del Papa nella città mariana assume un significato speciale, unendo il ricordo della sua proclamazione al tradizionale momento di preghiera per la protezione e la guida della Madonna. Nella stessa giornata, al pomeriggio, è prevista la visita a Napoli, pochi giorni dopo il primo prodigio dell’anno di San Gennaro, che quest’anno è caduto il 2 maggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

