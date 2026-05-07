Paolini-Jeanjean oggi WTA Roma 2026 | orario tv programma streaming

Nella terza giornata degli Internazionali d’Italia, il programma si svolge anche sul campo centrale, che si distingue per il colore azzurro. L’evento si svolge a Roma e coinvolge giocatori e giocatrici del circuito WTA. Sono previsti incontri che saranno trasmessi in diretta televisiva e in streaming, con orari e programmi già comunicati. La manifestazione si svolge come da calendario, con appuntamenti che si susseguono nel corso della giornata.

Il colore azzurro continua a caratterizzare il programma del Campo Centrale anche nella terza giornata degli Internazionali d’Italia. Nell’incontro valevole per il secondo turno del singolare femminile Jasmine Paolini, testa di serie numero nove, affronta la francese Leolia Jeanjean, numero 127 WTA. Il match, secondo di giornata, non inizierà prima delle 13:00. La vincitrice dello scorso anno inizia la difesa del titolo contro la qualificata transalpina. L’inizio di stagione non è stato certamente fin qui all’altezza delle aspettative di una giocatrice che era arrivata nelle primissime posizioni del ranking. L’auspicio è che ritrovando l’aria di casa la giocatrice toscana possa recuperare la piena fiducia nei propri mezzi per riuscire ad arrivare più avanti possibile.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paolini-Jeanjean oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini comincia da un giovedì capitolino la sua difesa del titolo agli Internazionali d’Italia 2026. Leggi anche: Paolini-Towsend oggi, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streaming Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Paolini-Jeanjean oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Jasmine Paolini - Léolia Jeanjean - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; WTA Roma 2026: Jasmine Paolini inizia la difesa del titolo contro Jeanjean; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA. Paolini-Jeanjean oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingIl colore azzurro continua a caratterizzare il programma del Campo Centrale anche nella terza giornata degli Internazionali d’Italia. Nell'incontro ... oasport.it Dove vedere in tv Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini comincia da un giovedì capitolino la sua difesa del titolo agli Internazionali d'Italia 2026. La giocatrice toscana se la vedrà con la ... oasport.it 7 05 2026 ITALYA ROMA WTA SINGLES 13:30 Zakharova A. Noskova L. *** 14:00 Paolini J. Jeanjean L. **** 15:00 Ostapenko J. Anisimova A. *** 15:00 Siniakova K. Kalinskaya A. **** x.com Comincia la difesa del titolo Jasmine affronterà la francese Jeanjean, che ha superato Haddad Maia 6-4, 7-6 nel primo turno - facebook.com facebook