Oggi si disputa la semifinale di doppio femminile al torneo WTA 1000 di Miami, con Sara Errani e Jasmine Paolini che sfidano la coppia formata dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang. La partita si svolgerà in orario da definire e sarà possibile seguirla in diretta streaming o in televisione.

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang nella semifinale di doppio femminile del torneo WTA 1000 di Miami. L’appuntamento sul cemento della località statunitense è nel cuore della notte italiana di sabato 28 marzo, visto che sarà il quarto match sul Centrale a partire dalle ore 18.00 di oggi venerdì 27 marzo e incomincerà non prima delle ore 01.00. In precedenza, infatti, si disputeranno l’altra semifinale di doppio e le due semifinali del singolare maschile (a mezzanotte Jannik Sinner se la dovrà vedere con il tedesco Alexander Zverev). Le teste di serie numero 1 incroceranno la quarta forza del seeding e inseguiranno la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro la vincente del confronto tra DabrowskiStefani e SiniakovaTownsend. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Errani/Paolini-Mertens/Zhang oggi, WTA Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming

Articoli correlati

Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls oggi, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini tornano nuovamente in campo quest’oggi per dare seguito all’avventura nel torneo di doppio femminile a Miami.

Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSarà esordio già non da sottovalutare per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio al WTA 1000 di Miami.

Tutto quello che riguarda Errani Paolini Mertens Zhang oggi WTA...

Temi più discussi: Miami su SuperTennis, doppio: è semifinale per Errani/Paolini! Abbiamo giocato davvero bene; Paolini/Errani vs Mertens/Zhang: il pronostico di Indian Wells 2026, i precedenti e dove vedere il match; Errani/Paolini-Mertens/Zhang oggi, WTA Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming; Travolte Muhammad- Routliffe, Errani-Paolini in semifinale a Miami.

LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, 6-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale di Errani e Paolini, che giungono in semifinale al ... oasport.it

Wta Miami, Errani e Paolini in semifinale nel doppio: battute Muhammad/RoutliffeLeggi su Sky Sport l'articolo Wta Miami, Errani e Paolini in semifinale nel doppio: battute Muhammad/Routliffe ... sport.sky.it

La semifinale di Sinner sarà a mezzanotte. A seguire Errani e Paolini andranno a caccia della finale di doppio, contro Mertens e Zhang. Nottata azzurra a Miami x.com

ED È SEMIFINALE! Sara Errani e Jasmine Paolini dominano in due set il match contro Muhammad/Routliffe. Per accede alla finale bisognerà superare un altro turno: se la vedranno con la vincente tra Mertens/Zhang e Hunter/Pegula - facebook.com facebook