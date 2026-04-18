Sabato 18 e domenica 19 aprile, Silvia Toffanin conduce su Canale 5 due puntate di Verissimo, il programma che ogni fine settimana riunisce ospiti di diversi ambiti. Tra le persone presenti ci sono Chiara Balistreri, Sabrina Salerno, Nino D’Angelo e Paola Iezzi, pronti a condividere momenti e interviste con il pubblico. La conduttrice torna a guidare il pomeriggio del canale con appuntamenti dedicati a personaggi noti e meno noti.

Silvia Toffanin, come ogni weekend, torna a presidiare il pomeriggio di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, in onda oggi, sabato 18, e domani, domenica 19 aprile. Le anticipazioni e gli ospiti del weekend. Sabato 18 aprile – ore 16.30. A Verissimo, intervista di coppia per Matteo Branciamore e Marta Filippi, uniti nella vita e nella nuova edizione della serie in onda su Canale 5 I Cesaroni – Il ritorno. Sabato, prima intervista in studio per la campionessa di sci Laura Pirovano, fresca vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera. Tra i protagonisti della puntata, anche Natasha Stefanenko, Laura Freddi con sua figlia Ginevra e Cate Lumina, l’ultima eliminata dal serale di Amici.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Verissimo: Chiara Balistreri, Sabrina Salerno, Nino D’Angelo e Paola Iezzi tra gli ospiti

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