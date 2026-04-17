Paola Iezzi Giuliana De Sio Nino D’Angelo e Laura Pirovano sono tra gli ospiti del weekend di Verissimo 18-19 aprile

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, “Verissimo” torna con una nuova puntata condotta da Silvia Toffanin, trasmessa su Canale 5. Tra gli ospiti ci sono artisti e personaggi pubblici, tra cui Paola Iezzi, Giuliana De Sio, Nino D’Angelo e Laura Pirovano. La trasmissione offre interviste e approfondimenti sui protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura.

Nuovo weekend in compagnia di “Verissimo”, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 18 e domenica 19 aprile su Canale 5. Sabato alle ore 16.30: A Verissimo Matteo Branciamore e Marta Filippi, coppia nella vita e nella nuova edizione della serie in onda su Canale 5 “I Cesaroni – Il ritorno”. Prima intervista in studio per la campionessa di sci Laura Pirovano, fresca vincitrice della Coppa del mondo di discesa libera. Tra i protagonisti della puntata, anche Natasha Stefanenko, Laura Freddi con sua figlia Ginevra e Cate Lumina, l’ultima eliminata dal serale di “Amici”. Infine, il grido di aiuto e i forti timori di Chiara Balistreri, che...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Paola Iezzi, Giuliana De Sio, Nino D’Angelo e Laura Pirovano sono tra gli ospiti del weekend di “Verissimo” 18-19 aprile Notizie correlate Verissimo, gli ospiti del 18 e 19 aprile 2026In onda nel weekend Sabato 18 e domenica 19 aprile torna su Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, con un nuovo weekend ricco di ospiti... Federica Brignone, Giovanni Allevi, Charlene Guignard e Marco Fabbri sono tra gli ospiti del weekend di Verissimo 4-5 aprileWeekend in compagnia di “Verissimo”, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 4 (16:30) e domenica 5 aprile (dalle 16:00). Altri aggiornamenti Paola dice addio a Chiara con la nuova canzone «Strade diverse, ma stessa direzione»: fan commossiPaola Iezzi e Chiara Iezzi non sono più Paola&Chiara, le regine del pop italiano: lo saranno per sempre, ma il progetto sembra chiuso. donnapop.it Stessa Direzione, il nuovo singolo di Paola IezziMILANO - Dopo i 5 sold out milanesi del suo live show Iezz we can!!! che hanno aperto il 2026, il viaggio musicale di Paola Iezzi prosegue con il nuovo ... lopinionista.it