Il paradiso della biodiversità Alla scoperta del Parco Pane

Il Parco Pane apre le sue porte dopo il grande freddo, offrendo 107 chilometri di sentieri ideali per passeggiate e pic-nic. Il parco si estende tra ville, cascine, rogge, canali e specchi d’acqua, diventando un punto di riferimento per gli amanti del running e delle attività all’aperto. La presentazione ufficiale dei percorsi ha evidenziato le diverse opportunità di scoperta offerte dal luogo.

Il paradiso dei runner torna in tutta la sua bellezza: 107 chilometri di sentieri per passeggiate e pic-nic dopo il grande freddo tra ville, cascine, rogge, canali, specchi d’acqua con presentazione ufficiale dei percorsi. Ciceroni d’eccezione, le guardie ecologiche volontarie, l’appuntamento con “Sogno di una fioritura di fine inverno” è per l’8 marzo al Bosco della Bruciata (in via Gargantini a Carnate alle 10.30, iscrizione obbligatoria all’indirizzo [email protected]). Il Parco Pane rinasce in tutto il suo splendore, 4mila ettari di natura incontaminata fra hinterland, Brianza e Lecchese, amatissimi da famiglie e ragazzi. E non solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il paradiso della biodiversità. Alla scoperta del Parco Pane Clima e agrobusiness corrodono la Camargue, il parco della biodiversitàReportage da Arles Un quarto delle specie animali e vegetali è a rischio di estinzione. "Palermo Mitologica": il tour alla scoperta del Parco FavoritaUn’escursione nel paesaggio vegetale del parco reale della Favorita fino alle pareti di Monte Pellegrino, tra le stradelle che portano a Bosco... Una raccolta di contenuti su Parco Pane. Argomenti discussi: Parco Pane, magia di fine inverno. Passeggiate e pic-nic nella natura. Parco Pane, magia di fine inverno. Passeggiate e pic-nic nella naturaCambiago, gli itinerari speciali e le iniziative per i più piccoli nel polmone verde paradiso della biodiversità ... msn.com Il Parco Pane arruola sentinelle del verde. Verranno utilizzate per pulire strade e roggeUn patrimonio da condividere, comunità da coinvolgere. Il Parco Pane arruola sentinelle verdi per ripulire i sentieri. Un reticolo ampio, che copre i 4mila ettari dell’oasi da Cambiago alla Brianza ... ilgiorno.it