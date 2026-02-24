panama governo sequestra nel canale due porti chiave a un operatore di hong kong

Il governo panamense ha sequestrato due porti strategici nel Canale di Panama, a causa di una decisione giudiziaria che ha invalidato la concessione a un operatore di Hong Kong. La misura riguarda le strutture portuali situate all’ingresso del canale, gestite da anni dalla stessa società. La decisione deriva da una sentenza definitiva della Corte Suprema, che ha dichiarato incostituzionale il contratto di gestione. La mossa ha suscitato reazioni tra gli operatori internazionali.

Il governo panamense ha sequestrato due porti agli ingressi del Canale di Panama. Secondo una società con sede a Hong Kong che li gestisce da decenni, si tratta di una mossa innescata da una sentenza definitiva della Corte Suprema che ha dichiarato incostituzionale la concessione della compagnia. Un decreto emesso lunedì autorizza l’ Autorità Marittima di Panama ad occupare i porti per “motivi di urgente interesse sociale”, compresi tutti i beni mobili all’interno o all’esterno dei terminal Balboa e Cristóbal e nominando specificamente gru, veicoli, sistemi informatici e software. Una dichiarazione dell’operatore, CK Hutchison, afferma che ha cessato le operazioni nei porti dopo che i funzionari governativi sono arrivati??e ne hanno preso il controllo, minacciando procedimenti penali se la compagnia non si fosse conformata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Panamá revoca la concessione per due porti sul canale, dura reazione di PechinoLa corte suprema di Panamá ha deciso di revocare la concessione a Ck Hutchison, l’azienda di Hong Kong, per la gestione di due porti sul canale.

Porto di Panama: accordo con Hong Kong per la gestione dei terminali marittimiIl Porto di Panama si trova al centro di una disputa tra Italia e Hong Kong.

Argomenti correlati

Panama revoca le concessioni a Ck Hutchison e pone sotto sequestro beni e attrezzature: via libera a Maersk; Sequestro dei terminal del canale di Panama: governo prende il controllo dopo la sentenza della Corte Suprema.

Panama, governo sequestra nel Canale due porti chiave a un operatore di Hong Kong(LaPresse) Il governo panamense ha sequestrato due porti agli ingressi del Canale di Panama. Secondo una società con sede a Hong Kong che li ... stream24.ilsole24ore.com

Sequestro dei terminal del canale di Panama: governo prende il controllo dopo la sentenza della Corte SupremaIl governo panamense ha ordinato l'occupazione dei terminal del canale, citando interesse sociale urgente; CK Hutchison contesta l'azione e avvia l'arbitrato internazionale ... notizie.it

Il - I mercati della Cina continentale hanno guadagnato oltre l’1% alla riapertura dopo una settimana di vacanza, ma l’Hang Seng di Hong Kong è sceso poiché gli operatori hanno interrotto i profitti dei recenti guadagni, perdendo l’1,9% - facebook.com facebook

Borsa: Asia incerta con stop a dazi Usa, ma corre Hong Kong (+2,5%). Ancora chiusi per festività i listini cinesi e Tokyo. Piatti i future sull''Europa #ANSA x.com