L’ex fidanzato di Pamela Genini è stato sottoposto a un lungo interrogatorio e a una perquisizione domiciliare. Le autorità hanno formulato accuse di vilipendio di cadavere e furto in relazione alla vicenda della profanazione della tomba della giovane, uccisa a Milano alcune settimane fa dal suo compagno. L’indagine si sta concentrando su questa persona, coinvolta nelle recenti attività investigative.

Quasi sei ore di interrogatorio e perquisizione in casa: accuse di vilipendio di cadavere e furto. C’è una svolta nell’inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano il 14 ottobre scorso dal compagno Gianluca Soncin. Gli investigatori hanno iscritto nel registro degli indagati Francesco Dolci, ex fidanzato della vittima, con le accuse di vilipendio di cadavere e furto. L’uomo è stato interrogato per circa sei ore al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, alla presenza del pubblico ministero Giancarlo Mancusi e del suo legale, l’avvocato Eleonora Prandi. Al termine dell’interrogatorio, gli inquirenti hanno disposto una perquisizione nella sua abitazione, alla ricerca di elementi utili all’indagine, inclusi eventuali resti sottratti dal feretro.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pamela Genini, indagato l’ex fidanzato Francesco Dolci dopo interrogatorio fiume: cosa sta succedendo

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