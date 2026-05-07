Una donna ha dichiarato di essere stata indagata e ha affermato di essere innocente. Ha spiegato di essere stanca e di aver deciso di recarsi presso il comando di Zogno, dove intendeva formalizzare le dichiarazioni già rilasciate ai carabinieri in modo informale. La donna ha riferito di aver deciso di presentarsi in quella data, dopo aver pianificato l’accesso il giorno precedente.

“Sono stanco. Ieri mattina avevo intenzione di recarmi presso il comando di Zogno, come già avevo deciso nel pomeriggio del giorno precedente, martedì, per iniziare a verbalizzare tutte le cose che già avevo detto ai carabinieri in via informale. Iniziavo ad avere paura e timore per la mia vita, perché io e la mia famiglia avevamo ricevuto minacce di morte. Da Zogno mi hanno detto di recarmi al centro provinciale del comando dei carabinieri di via delle Valli (Bergamo). Lì mi hanno poi detto che ero indagato. Ho chiamato il mio avvocato ed è iniziato l’interrogatorio. Non me l’aspettavo”. Così Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin, indagato per vilipendio di cadavere e profanazione della tomba della ragazza, ai microfoni di Dentro la notizia su Canale 5.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pamela Genini, Dolci: “Io indagato? Non me lo aspettavo. Sono innocente”

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