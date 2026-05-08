Nel match contro il Venezia, il Palermo di Inzaghi ha effettuato nove cambi rispetto alla formazione precedente, con Pohjanpalo seduto in panchina. La presenza in campo del bomber finlandese non è stata confermata, lasciando spazio a domande su chi prenderà il suo ruolo nell’attacco. La sfida si svolge al Penzo, dove si cerca di capire come il Palermo possa arrivare a 75 punti senza Pohjanpalo tra i titolari.

? Domande chiave Come può il Palermo raggiungere i 75 punti senza Pohjanpalo titolare?. Chi sostituirà il bomber finlandese nell'attacco di Inzaghi al Penzo?. Perché il tecnico ha deciso di cambiare nove giocatori in un colpo solo?. Quali rischi corre la difesa rosanera con Bereszynski diffidato?.? In Breve Obiettivo 75 punti per agganciare il Monza dopo la sconfitta dei brianzoli contro l'Empoli.. Vasic torna titolare dopo l'assenza iniziata l'11 gennaio contro il Mantova.. Palermo ha vinto 12 delle ultime 13 partite giocate allo stadio Barbera.. Inzaghi risparmia Bani e Magnani per evitare squalifiche prima dei playoff.. Il Palermo di Inzaghi affronta domani sera il Venezia al Penzo per l’ultima sfida della stagione regolare, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere i 75 punti totali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, rivoluzione Inzaghi: 9 cambi e Pohjanpalo in panchina

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