Palermo | 1-0 sofferto Pohjanpalo salva e si va a -3 da Monza

Il Palermo ha battuto 1-0 la Carrarese con un gol di Pohjanpalo e si avvicina al Monza, che ora dista tre punti. La partita si è conclusa con una vittoria sofferta, con il portiere che è stato decisivo in più occasioni. La squadra rosanero conquista tre punti fondamentali per la classifica, mantenendo il ritmo nelle zone alte.

Il Palermo vince 1-0 contro la Carrarese grazie alla rete di Pohjanpalo. La squadra rosanero si porta a sole tre lunghezze dal secondo posto occupato dal Monza. La vittoria è stata ottenuta dopo una gara difficile, con la squadra ospite che ha subito pressioni costanti e due pali colpiti dagli avversari. Il successo arriva in un momento cruciale per la classifica della Serie B. La rete decisiva in una partita sofferta. Al diciannovesimo minuto, il solito Pohjanpalo segna l'unica rete del match sfruttando un'ottima palla giocata da Le Douaron. Questo gol ha permesso al Palermo di mantenere il vantaggio fino al fischio finale dello stadio dei Marmi.

