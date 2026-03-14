PAGELLE e TABELLINO Monza-Palermo 3-0 | Petagna rinato Pohjanpalo non graffia

Nel match della 30ª giornata di Serie B, il Monza ha battuto il Palermo 3-0 all’U-Power Stadium. Petagna ha segnato e si è riscattato, mentre Pohjanpalo non è riuscito a incidere nella partita. Sono stati assegnati i voti ai giocatori, con i migliori e i peggiori in evidenza. La partita ha visto anche una tabella con i risultati e le classifiche aggiornate.

Voti, top e flop del big match dell’U-Power Stadium, valido per la 30° giornata del campionato di Serie B. I brianzoli dominano la sfida e allungano in classifica Andrea Petagna, attaccante del Monza (Ansa) – Calciomercato.it Le pagelle di Monza-Palermo. MONZA TOP: 7,5 – Rapace nell’avventarsi sul destro al volo di Cutrone rimpallato in area rosanero e a sbloccare il risultato per i padroni di casa. Fa a sportellate e vince gran parte dei duelli, senza far mancare il suo apporto anche in fase di non possesso. Terzo gol consecutivo, 7° complessivo in stagione: il vero colpo promozione del 2026 del Monza. Il migliore dei brianzoli insieme all’incontenibile Azzi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Monza-Palermo 3-0: Petagna rinato, Pohjanpalo non graffia Articoli correlati Leggi anche: Palermo: 1-0 sofferto, Pohjanpalo salva e si va a -3 da Monza Palermo-Empoli 3-2, le pagelle: Pohjanpalo famelico, Joronen provvidenzialeUna vittoria sofferta ma di estrema importanza per il Palermo di Pippo Inzaghi: 3-2 all'Empoli al Barbera e undicesimo risultato utile di fila... Tutti gli aggiornamenti su PAGELLE e TABELLINO Monza Palermo 3 0... Temi più discussi: Ci pensa sempre Pohjanpalo, il Palermo soffre ma passa a Carrara: rosanero a -3 dal secondo posto; Tre gol, due rossi e finale thrilling: il Palermo batte il Mantova 2-1 e ora il Frosinone è distante solo un punto; Sampdoria: Scelto il nuovo allenatore per tre partite, poi...; U-Power Stadium: invasione rosa nera e apertura del secondo anello in est. Monza-Palermo: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Monza-Palermo di Sabato 14 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net DIRETTA MONZA PALERMO (RISULTATO 2-0): RADDOPPIO DI CIURRIAAnalisi della diretta Monza Palermo, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... ilsussidiario.net Esodo rosanero all’U-Power Stadium di Monza. La nostra Giulia Fazio ha raccolto tutto l’entusiasmo dei tifosi arrivati da Palermo, ma anche da tutto il Nord Italia, per sostenere i ragazzi di mister Inzaghi. - facebook.com facebook All’U-Power Stadium #Monza e #Palermo si giocano punti pesantissimi per la zona alta di #SerieB: brianzoli chiamati a sfruttare il fattore casa, rosanero pronti a colpire in ripartenza con quote molto interessanti sul mercato #gol Leggi l’articolo completo x.com