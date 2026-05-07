Tennis presentato a Roma il Palermo Ladies Open 2026 | Evento che dà lustro alla città

Durante gli Internazionali BNL d’Italia, questa mattina al Foro Italico di Roma è stata annunciata la quindicesima edizione del Palermo Ladies Open, un torneo di tennis internazionale che si svolgerà nella prossima estate al Country. L'evento rappresenta una tappa importante per il circuito femminile e porta in città un torneo che si svolge ormai da diversi anni. La presentazione è avvenuta nel contesto di una manifestazione sportiva di grande rilievo.

Il tennis internazionale torna in estate al Country. E' stato presentata stamattina al Foro Italico di Roma, nell'ambito degli Internazionali Bnl d'Italia, l'edizione numero 37 del Palermo Ladies Open. Il torneo femminlie Wta 125 è in programma dal 18 al 26 luglio 2026 sui campi in terra rossa.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Palermo Ladies Open: già venduti 1.500 biglietti per il torneo WTA? Cosa scoprirai Chi sono i protagonisti che presenteranno il progetto al Foro Italico? Dove si terrà l'incontro ufficiale tra la direzione e le... Leggi anche: Palermo Ladies Open, già oltre 1.500 i biglietti venduti Tutti gli aggiornamenti Tennis, presentato a Roma il Palermo Ladies Open 2026: Evento che dà lustro alla cittàL'assessore Anello: Un patrimonio che l’amministrazione comunale sostiene con convinzione, nella consapevolezza del valore educativo, sociale ed economico che lo sport produce sul territorio ... palermotoday.it Anello Palermo Ladies Open tappa importante del tennis italianoROMA (ITALPRESS) - La giornata di oggi significa tanto per noi. Abbiamo un importante torneo a Palermo, presentato a Roma in pieno svolgimento ... stream24.ilsole24ore.com