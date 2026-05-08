A Palermo si delineano i primi dettagli del progetto per il nuovo stadio Barbera, con la società che ha presentato alla città e ai tifosi gli obiettivi principali. L'iniziativa riguarda un intervento di rinnovamento dell'impianto sportivo, con piani condivisi con le autorità e i rappresentanti delle varie realtà coinvolte. La comunicazione ufficiale ha fornito le linee guida e le tappe previste per il percorso di realizzazione.

Una visione che va via via prendendo forma nell’attesa che si trasformi in una realtà che si preannuncia davvero innovativa. Il nuovo stadio Barbera ha una ha già una struttura ideale e vive nella documentazione necessaria presentata dal Palermo alla Regione Siciliana nell’ambito del percorso amministrativo relativo al progetto di riqualificazione del Renzo Barbera. Una conferma dell’impegno, non solo finanziario, preannunciato in attesa di veder dare concretezza agli apporti che anche lo Stato e la Regione hanno anticipato di voler dare a fianco del club e del Comune. Una sinergia strategica quella tra la società rosanero e gli enti coinvolti per la riuscita del risultato finale che sta a cuore a tutti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Palermo, il progetto per il nuovo Barbera prende forma: ecco gli obiettivi del club

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