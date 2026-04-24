Il capo di Palantir ha mostrato segni evidenti di problemi di salute, sia attraverso le sue parole che dal suo comportamento. Le sue comunicazioni recenti sono state accompagnate da gesti e atteggiamenti che fanno pensare a difficoltà fisiche o psicologiche. La situazione è evidente anche nelle sue azioni quotidiane, che sembrano riflettere uno stato di malessere. La questione si concentra su come questa condizione possa influenzare le sue responsabilità e decisioni aziendali.

Alex Karp non sta bene. Si vede da quello che scrive, ma soprattutto da ciò che fa. Da come gesticola. Da quel ghigno e da quegli occhi spiritati, mentre dice le cose più indigeste del mondo. A febbraio dell’anno scorso, per esempio, durante una conference call con gli investitori di Palantir, la società che tutto controlla, tutti spia e di cui Karp è il Ceo, se ne uscì così: «Siamo qui per rivoluzionare il settore e rendere le istituzioni con cui collaboriamo le migliori al mondo e, quando necessario, per spaventare i nemici e, se necessario, eliminarli». Chi era in videoconferenza giura di avergli visto uno strano sorriso in volto. E poi aggiunse: «Amiamo la rivoluzione, e tutto ciò che è positivo per l’America sarà positivo per gli americani e molto positivo per Palantir.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il “manifesto” di Palantir ci dice (soprattutto) che il suo capo non sta bene

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