Il manifesto di Palantir ci dice soprattutto che il suo capo non sta bene
Il capo di Palantir ha mostrato segni evidenti di problemi di salute, sia attraverso le sue parole che dal suo comportamento. Le sue comunicazioni recenti sono state accompagnate da gesti e atteggiamenti che fanno pensare a difficoltà fisiche o psicologiche. La situazione è evidente anche nelle sue azioni quotidiane, che sembrano riflettere uno stato di malessere. La questione si concentra su come questa condizione possa influenzare le sue responsabilità e decisioni aziendali.
Alex Karp non sta bene. Si vede da quello che scrive, ma soprattutto da ciò che fa. Da come gesticola. Da quel ghigno e da quegli occhi spiritati, mentre dice le cose più indigeste del mondo. A febbraio dell’anno scorso, per esempio, durante una conference call con gli investitori di Palantir, la società che tutto controlla, tutti spia e di cui Karp è il Ceo, se ne uscì così: «Siamo qui per rivoluzionare il settore e rendere le istituzioni con cui collaboriamo le migliori al mondo e, quando necessario, per spaventare i nemici e, se necessario, eliminarli». Chi era in videoconferenza giura di avergli visto uno strano sorriso in volto. E poi aggiunse: «Amiamo la rivoluzione, e tutto ciò che è positivo per l’America sarà positivo per gli americani e molto positivo per Palantir.🔗 Leggi su Linkiesta.it
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