Nella partita tra Udinese e Torino, Ehizibue e Kristensen si sono distinti come protagonisti, contribuendo in modo decisivo alle sorti dell’incontro. Zaniolo ha tentato di incidere con alcune iniziative offensive, mentre Simeone è stato neutralizzato dalla difesa avversaria. I voti assegnati ai singoli giocatori riflettono le prestazioni offerte durante la sfida, che si è disputata nell’ambito della 35ª giornata del campionato.

Asllani trascina il Besiktas e l’Inter gongola: riscatto dei turchi sempre più vicino? Gli aggiornamenti Calciomercato Roma, il futuro di Dybala tra volontà e strategia: la scelta è chiara. E Gasperini. Mateta torna nel mirino: intreccio di mercato tra Milan e Juventus! L’agente del francese a San Siro Moviola Udinese Torino: gli episodi dubbi del match diretto da Mucera. Cos’è successo nella sfida di Serie A Capello svela: «Cassano? Ne ha combinate talmente tante che fatico a ricordarle tutte. Ricordo di Berlusconi? Eccezionale. Su Ronaldo.» Brighton, rivoluzione clamorosa: un lottatore di MMA nello staff per dominare sui calci piazzati.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Udinese Torino: Ehizibue e Kristensen decisivi! Zaniolo ci prova, Simeone bloccato – I VOTI

Notizie correlate

Udinese-Torino 2-0: i gol di Ehizibue e Kristensen valgono il decimo postoUdine, 2 maggio 2026 – L'Udinese costruisce e poi controlla: 2-0 al Torino alla Dacia Arena nell'anticipo del sabato della trentacinquesima giornata.

Udinese Torino 2-0, Ehizibue e Kristensen manda ko i granata. Il resoconto del matchdi Francesco SpagnoloUdinese Torino 2-0, le reti di Ehizibue e Kristensen regalano la vittoria ai padroni di casa.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Lazio-Udinese 3-3, pagelle e tabellino: prodezze di Pellegrini e Pedro, Ehizibue è super, fattore Atta, Maldini al posto giusto; Lazio-Udinese 3-3: Maldini e Atta nel recupero firmano il pareggio pirotecnico all'Olimpico; LIVE Udinese Torino, le ultime dai campi in attesa dei convocati; Pareggio pirotecnico all'Olimpico, tra Lazio e Udinese finisce 3-3.

Le pagelle di Udinese-Torino: si salvano in pochi, male in tutti i repartiLe pagelle di Udinese-Torino 2-0: i granata giocano una brutta partita e perdono al Bluenergy Stadium di Udine in Friuli ... toro.it

Udinese-Torino 2-0, le pagelle: Kristensen spicca, Obrador distrattoRisultato finale: Udinese-Torino 2-0 UDINESE Okoye 6,5 - Subito costretto ad aprire l'alettone sul tentativo all'altezza del dischetto da parte. tuttomercatoweb.com

PARTITA INCERTA Domani va in scena Udinese - Torino, match valido per la 35ª giornata di Serie A EniLive. I dati mostrano un particolare equilibrio sulla carta delle due squadre. Il momento delle due porta a pensare a una gara meno bloccata di altr - facebook.com facebook