L’Empoli cede nel finale a Padova | la rete di Bortolussi all’84’ condanna i toscani

Nella partita tra Empoli e Padova, la squadra toscana è stata sconfitta per 1-0 nel finale di match. La rete decisiva è arrivata all’84’ da parte di un giocatore di casa, che ha permesso al Padova di conquistare i tre punti. La partita si è conclusa con l’Empoli che ha subito la rete negli ultimi minuti, senza riuscire a pareggiare o ribaltare il risultato.

PADOVA – La trasferta si chiude con una sconfitta di misura per l’ Empoli, superato per 1-0 dal Padova nelle battute conclusive dell’incontro. La formazione toscana torna a casa a mani vuote nonostante un’ottima organizzazione tattica e diverse occasioni nitide create, venendo punita dalla maggiore concretezza dei padroni di casa sugli sviluppi di una palla inattiva a pochissimi minuti dal fischio finale. Una gara equilibrata in cui la compagine azzurra ha pagato a caro prezzo la mancanza di cinismo nei momenti cruciali. La prima frazione di gioco si sviluppa sui binari di un sostanziale equilibrio tattico. L’Empoli approccia la sfida con l’intento di imporre il proprio ritmo e si rende immediatamente pericoloso al 9? con un tiro ravvicinato di Bohdan Popov, ben neutralizzato dall’estremo difensore avversario.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - L’Empoli cede nel finale a Padova: la rete di Bortolussi all’84’ condanna i toscani Leggi anche: Pesaro la spunta nel finale: la Tezenis Verona cede 84-83 tra rimpianti e carattere Minnesota allunga la serie, Toronto cede nel finaleUna sfida tra minnesota e toronto ha evidenziato una svolta decisiva nella ripresa: dopo un primo tempo molto equilibrato, i Wolves hanno preso... DOPPIO POHJANPALO e i rosanero volano: Empoli-Palermo 1-3 | Serie BKT | DAZN Highlights