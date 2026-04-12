Bortolussi è l' asso di Breda | il Padova trova tre punti pesanti

Il Padova ha conquistato una vittoria importante alla giornata 34 del campionato di Serie B, interrompendo una serie di cinque sconfitte consecutive. La partita si è giocata in casa e ha visto Bortolussi come protagonista, contribuendo con un gol decisivo. Questa vittoria potrebbe influenzare gli sviluppi delle ultime partite della stagione 20252026. La squadra si prepara ora ad affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia.

Dopo 5 sconfitte consecutive il Padova trova la vittoria più importante della stagione. La giornata numero 34 del campionato di calcio di serie B vede i padroni di casa di fronte ad una sfida decisiva che potrebbe avere importanti ripercussioni sulle ultime sfide della stagione 20252026. Il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it L’Empoli cede nel finale a Padova: la rete di Bortolussi all’84’ condanna i toscaniPADOVA – La trasferta si chiude con una sconfitta di misura per l’Empoli, superato per 1-0 dal Padova nelle battute conclusive dell’incontro. Leggi anche: Roma, basta il guizzo di Vaz: tre punti pesanti contro il Lecce