Due studenti sono stati arrestati a Padova dopo aver rapinato un quindicenne e aver tentato di fuggire. Dopo l'episodio, sono rientrati a scuola e sono stati fermati dalle forze dell'ordine. I due giovani erano già stati segnalati alla Procura di Venezia in precedenza. La polizia sta indagando sui dettagli dell'aggressione e sui motivi che hanno portato i ragazzi a compiere il gesto.

? Domande chiave Come hanno fatto i due studenti a rientrare in scuola dopo la rapina?. Perché i due aggressori erano già stati segnalati alla Procura di Venezia?. Quali misure ha disposto il Questore dopo la recidiva dei diciassettenni?. Come sono stati identificati i rapinatori subito dopo l'aggressione?.? In Breve Due diciassettenni con precedenti per rapina a gennaio e marzo sono stati arrestati.. Il Questore Marco Odorisio ha disposto Daspo fuori contesto per 5 anni.. I due studenti hanno sottratto una banconota da 20 euro in via Marchetto.. I ragazzi sono stati denunciati alla Procura dei Minorenni di Venezia.. Due studenti di diciassette anni sono stati fermati dalla Questura di Padova in via Marchetto, nella zona di Madonna Pellegrina, dopo aver minacciato di morte e rapinato un quindicenne residente in provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, due studenti rapinano un quindicenne: arrestati dopo la fuga

Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

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