Due uomini sono stati arrestati a Viterbo dopo aver rapinato un negoziante. Secondo quanto ricostruito, i due hanno agito subito dopo aver consumato alcolici, entrando nel negozio e minacciando il proprietario con un'arma. La loro fuga è durata poco, poiché sono stati fermati poco dopo dai carabinieri, che sono intervenuti su segnalazione di testimoni. La rapina si è conclusa con il loro fermo e il sequestro dell'arma utilizzata.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i due uomini a farsi scoprire subito?. Cosa è successo esattamente tra i rapinatori e il negoziante?. Perché i due aggressori hanno colpito anche le telecamere?. Chi sono i due uomini arrestati nel centro di Viterbo?.? In Breve I due arrestati sono stati trasferiti nel carcere Nicandro Izzo di Mammagialla.. Un sospettato ha resistito agli agenti con calci e pugni durante il controllo.. La Questura ha intensificato i controlli per l'evento San Pellegrino in Fiore.. I rapinatori avevano acquistato bottiglie di alcolici per 45 euro prima dell'aggressione.. Due uomini residenti a Viterbo sono stati arrestati dopo aver aggredito un commerciante nel centro storico e avergli sottratto 50 euro in via Cairoli, nella zona del Sacrario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, arrestati due uomini: rapinano un negoziante dopo l’alcol

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