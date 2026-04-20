Oggi, nel consiglio comunale di Milano, è scoppiata una discussione accesa riguardo al mantenimento del gemellaggio con Tel Aviv. La protesta dei sostenitori del movimento Pro Pal ha portato all’interruzione dei lavori dell’aula, che è stata successivamente sgomberata. La decisione del sindaco di continuare con l’accordo di collaborazione ha suscitato reazioni forti tra alcuni consiglieri e attivisti presenti in sala.

Milano, 20 aprile 2026 – Bagarre oggi, lunedì 20 aprile, in consiglio comunale dove è scoppiata la protesta Pro Pal per la decisione del sindaco Giuseppe Sala di proseguire il gemellaggio con la città di Tel Aviv. A scatenare il dissenso sono stati i consiglieri comunali di Europa Verde che si sono messi al centro dell'aula interrompendo la seduta, mostrando la bandiera della Palestina e le magliette con la scritta, 'Rispettate il Consiglio comunale. Stop al gemellaggio con Tel Aviv'. Protesta Pro Pal in Consiglio comunale a Milano per la decisione del sindaco Giuseppe Sala di proseguire il gemellaggio con la città di Tel Aviv. A scatenare...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bagarre a Palazzo Marino contro il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv: scoppia la protesta pro Pal, aula sgomberata

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