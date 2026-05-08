Ottomila euro in meno nel portafoglio | il prezzo della maternità per le lavoratrici di Forlì-Cesena

Una recente indagine evidenzia come le lavoratrici di Forlì-Cesena abbiano subito una perdita media di circa ottomila euro a causa dei costi associati alla maternità. Questi costi, che includono spese dirette e perdita di reddito, rappresentano un ostacolo concreto per molte donne che desiderano conciliare lavoro e famiglia. La questione mette in luce le difficoltà economiche che affrontano le lavoratrici durante e dopo la gravidanza.

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