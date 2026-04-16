Inflazione a Forlì-Cesena | carrello della spesa più caro di 440 euro
I dati pubblicati dall’Istat il 16 aprile mostrano che il costo della spesa alimentare è aumentato di circa 440 euro rispetto all’anno precedente. La provincia di Forlì-Cesena si colloca al ventisettesimo posto tra le aree italiane con il tasso di inflazione più alto. La variazione dei prezzi si riflette su diverse categorie di prodotti, influenzando i bilanci familiari.
I dati Istat pubblicati questo giovedì 16 aprile evidenziano un impatto economico significativo per le famiglie della provincia di Forlì-Cesena, che si posiziona al ventisettesimo posto nella classifica nazionale dell’inflazione. Con un incremento dei prezzi pari all’1,6%, il rincaro medio annuo per i nuclei familiari del territorio si attesta sui 440 euro, una cifra che incide direttamente sul potere d’acquisto locale in un quadro di dinamiche economiche estremamente diversificate tra le varie realtà italiane. L’impatto dei rincari: tra le eccellenze romagnole e le criticità del Nord e Sud. Analizzando la fotografia del costo della vita prodotta dall’Unione Nazionale Consumatori, emerge come la provincia di Forlì-Cesena occupi una posizione intermedia, lontana dalle punte massime di rincaro registrate in altre aree.🔗 Leggi su Ameve.eu
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