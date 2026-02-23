Investita mentre attraversa sulle strisce | 85enne in ospedale

Un'auto ha investito un'85enne mentre attraversava sulle strisce davanti al centro commerciale Coop a Borgonovo. La causa sembra essere stata un errore del conducente, che non ha notato la donna mentre impegnava la svolta. L'anziana è stata portata in ospedale con lievi ferite, ma le sue condizioni non sono gravi. I soccorritori sono intervenuti subito per prestare assistenza e stabilizzare la donna. La polizia ha avviato le verifiche sul caso.

Incidente stradale a Borgonovo nella mattinata di lunedì 23 febbraio di fronte al centro commerciale Coop. Poco prima delle ore 10 una signora di 85 anni residente in paese è stata investita sull'attraversamento pedonale di via Mottaziana da un autoarticolato condotto da un 54enne di Castelsangiovanni. Secondo le prime ricostruzioni la donna, mentre attraversava la carreggiata, sarebbe stata urtata sul fianco e nella conseguente caduta ha riportato una ferita alla testa che le ha provocato una perdita di sangue. Fortunatamente l'impatto è stato lieve e la motrice è riuscita a fermarsi in tempo senza travolgerla evitando conseguenze più gravi.