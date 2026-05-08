Ostia via libera al nuovo Pua | più spiagge libere varchi pubblici e gare pluriennali

La Giunta comunale ha approvato il nuovo Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA), che prevede un aumento delle spiagge libere, l’apertura di nuovi varchi pubblici e l’introduzione di gare pluriennali per l’assegnazione degli spazi. La decisione riguarda il territorio di Ostia e riguarda le modalità di utilizzo e gestione delle aree costiere. La delibera è stata adottata il 8 maggio 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Previsti oltre 30 accessi pubblici al mare, nuove regole per gli stabilimenti e il superamento del regime delle proroghe Ostia, 8 maggio 2026 – La Giunta ha approvato la proposta di delibera di adozione del nuovo Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA). La delibera, che dovrà essere approvata dall’Assemblea Capitolina, segna un passaggio decisivo nel percorso già avviato a novembre 2022, con la prima adozione e la sottomissione del Piano alla procedura di VAS. La delibera adottata, infatti, recepisce integralmente gli esiti della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Regione Lazio. Per garantire la massima sostenibilità, infatti,...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate La spiagge verso le gare, prima tranche di bandi pubblici per la zona nord: il tema approda in giuntaL'annuncio dell'amministrazione in un incontro con gli operatori della categoria: si parte da alcune porzioni di spiaggia (zone ombreggio) nella zona... Ostia, arriva il nuovo Piano degli arenili: regole per le spiagge? Domande chiave Come cambieranno i nuovi varchi per accedere alle spiagge libere? Quali sono i nuovi vincoli per gli stabilimenti balneari di Ostia?... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ostia, vietato fumare in spiaggia: via libera dall’assemblea capitolina; Ostia cambia volto, via libera al Piano Arenili: più spiagge libere e stop al lungomuro; A Ostia non si potrà più fumare: via libera dell’assemblea capitolina al divieto sulle spiagge; Ostia, via libera al Parco del Mare: waterfront e dune naturali. Costerà oltre 20 milioni di euro. Ostia cambia volto, via libera al Piano Arenili: più spiagge libere e stop al lungomuroRoma adotta il nuovo Piano Arenili: più spiagge libere, varchi pubblici, regole per le concessioni e rilancio del litorale di Ostia. ilquotidianodellazio.it Mare di Roma, per l'addio al lungomuro non ci sono più scuse: dopo 20 anni arriva la svolta per le spiagge di OstiaLa delibera fissa il numero di concessioni e di spiagge fruibili, oltre agli standard cui gli stabilimenti dovranno sottostare. Entra nel merito anche dell'abbattimento del lungomuro ... romatoday.it Ostia e Fiumicino sotto assedio: otto arresti. Hashish nelle buste del formaggio e ristoranti "a scrocco" Otto arresti, otto denunce, droga sequestrata e persino ristoratori che rubavano la corrente. Il litorale romano è sotto assedio. Dopo l’esplosione della bomba - facebook.com facebook Ostia e Fiumicino sotto assedio: otto arresti. Hashish nelle buste del formaggio e ristoranti "a scrocco" ift.tt/FpLbJY4 x.com