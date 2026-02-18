La spiagge verso le gare prima tranche di bandi pubblici per la zona nord | il tema approda in giunta

Il Comune di Rimini ha avviato la prima fase dei bandi pubblici per la riqualificazione delle spiagge del nord, dopo aver ricevuto numerose richieste dagli operatori locali. La decisione nasce dalla crescente esigenza di migliorare la qualità delle strutture e di adeguarsi alle nuove norme europee e italiane, che entro il 2027 cambieranno il modo di gestire l’arenile. Nei giorni scorsi, la giunta comunale ha discusso dei primi dettagli, coinvolgendo anche le associazioni di categoria per raccogliere proposte e osservazioni concrete.

L'annuncio dell'amministrazione in un incontro con gli operatori della categoria: si parte da alcune porzioni di spiaggia (zone ombreggio) nella zona nord della città Martedì, 17 febbraio, si è svolto un incontro tra amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dall'assessora al demanio Valentina Ridolfi, e la componente associativa di Confesercenti, capitanata dal direttore provinciale Mirco Pari e composta da operatori della categoria e da loro tecnici. Obiettivo dell'incontro era quello di fare il punto sullo stato di avanzamento delle procedure amministrative in ordine specificatamente alle evidenze pubbliche e ai criteri sulla variante al piano dell'arenile in preparazione.