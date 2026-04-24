Ostia cosa fare nel weekend | gli eventi al Teatro del Lido dal 24 al 26 aprile

A Ostia, dal 24 al 26 aprile, il Teatro del Lido ospiterà una serie di eventi che spaziano tra rappresentazioni teatrali, spettacoli musicali e di danza. Sono previsti anche momenti dedicati alla memoria civile e laboratori pensati per i bambini. Il programma comprende diverse attività che coinvolgeranno il pubblico locale e non solo, offrendo un ricco ventaglio di intrattenimento e cultura.

Ostia, 24 aprile 2026 – Un fine settimana tra teatro, musica, danza, memoria civile e laboratori per bambini. Il Teatro del Lido di Ostia propone un nuovo calendario di appuntamenti, con eventi gratuiti, spettacoli già sold out e attività dedicate ai più piccoli. Si comincia venerdì 24 aprile alle ore 19 con “Young Talents on Stage 2026”, secondo appuntamento della serata dedicata alle performance di giovani artisti emergenti. L’iniziativa, a cura di Flavio Cangialosi e Paolo Oppedisano, ospita Harry Tomei, Ginger May, Hakustica e Flam 4tet. L’ingresso è gratuito. La serata nasce come occasione per scoprire i nuovi talenti del Municipio Roma X, attraverso linguaggi che intrecciano teatro, musica e danza.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 24 al 26 aprile: tutti gli eventiCosa fare a Milano dal 24 al 26 aprile?Design, installazioni, mostre: il Fuorisalone è arrivato in città con centinaia di eventi che si snodano nei... Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 24 al 26 aprileSono numerose le proposte nel veneziano questo fine settimana, fiori, mercatini, visite guidate, musica, buon cibo, di seguito vediamo quelle da non... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: IMMAGINA 2026; Immagina, Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma; IMMAGINA 2026 a Roma: il Festival Internazionale del Teatro di Figura torna dal 17 al 20 aprile; Teatro, dal festival Imagina di Roma alle prime di Milano. Il bacio della donna ragno al Teatro del Lido di OstiaAl Teatro del Lido di Ostia va in scena sabato 7 febbraio alle 19 Il bacio della donna ragno, tratto dall’omonimo romanzo di Manuel Puig pubblicato in Argentina nel 1976, regia di Alessandro di ... romatoday.it Domenica 26 aprile ore 17/19 • laboratorio Progetto Miaohaus DISEGNARE L’ORSA Teatro del Lido di Ostia a cura di Sylvie Bello dagli 8 ai 12 anni* costo 10 € (5€ per il 2° figlio/a)* Matite, fantasia e un foglio bianco: passo dopo passo, ciascuno darà vita alla - facebook.com facebook