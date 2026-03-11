Spiagge la Regione stanzia 1 milione di euro per il ripristino degli arenili della costa in vista dell' estate | ecco dove

La Regione ha deciso di investire un milione di euro per il ripristino degli arenili lungo la costa e prepararsi alla stagione estiva. Inoltre, sono stati approvati oltre 2 milioni di euro destinati a lavori di manutenzione, modellamento e restauro delle spiagge del litorale toscano. Questi interventi riguardano diverse aree, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle spiagge in vista dell’estate.

Pacchetto da 2 milioni per tutta la fascia costiera della Toscana, quattro i comuni interessati dagli interventi che dovranno concludersi entro la fine del mese di maggio Oltre 2 milioni di euro stanziati per opere di manutenzione, ripristino e modellamento delle spiagge del litorale toscano in vista dell'estate. E la metà di questo contributo, circa 1 milione di euro, sarà a disposizione di quattro comuni del territorio della provincia di Livorno - Cecina, San Vincenzo, Campo nell'Elba e Rosignano - che, entro la fine del mese di maggio, dovranno realizzare i lavori previsti. Il primo stralcio del documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera 2026, infatti, è stato approvato lo scorso 2 marzo dalla giunta regionale con delibera numero 192. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

