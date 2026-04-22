Apre From Village nell' ex Macrico | uno spazio aperto a tutti per innumerevoli attività

Venerdì 24 aprile, presso il Campo Laudato Si’ nell’ex Macrico, si terrà l’inaugurazione di “From Village”, un nuovo spazio aperto al pubblico. L’evento si svolgerà tra le 19 e le 21 e segna l’apertura del primo villaggio esperienziale della città, ideato dagli organizzatori del From Festival 2025, rappresentati dalla società Spazio Vivo Srl. L’area sarà disponibile per diverse attività e iniziative.

Venerdì 24 aprile, dalle 19 alle 21, si inaugura - al Campo Laudato Si’ (ex Macrico) - “From Village”, il primo villaggio esperienziale di Caserta, ideato dagli organizzatori del From Festival 2025, Spazio Vivo Srl.From Village nasce come un villaggio esperienziale immerso nel verde, uno spazio.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate "Grupifh Bar, uno spazio aperto alla città"Un vecchio ristorante, chiuso da molti anni e in stato di abbandono, è diventato luogo di inclusione, "incontro e di comunità - spiega il sindaco... Leggi anche: Incendio nell’ex industria a Bagnoregio, allerta nube tossica: il sindaco vieta le attività all’aperto Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Roma Outlet Village apre a fine ottobre. Investiti 100 milioni; Apre a ottobre Roma Outlet Village (Arcus Real Estate). Prima fase con 90 negozi; Verso l’apertura del nuovo Roma Outlet Village: dov’è e quando apre; Il Disney Village si rinnova... Ecco le novità!. Apre From Village nell'ex Macrico: uno spazio aperto a tutti per innumerevoli attivitàVenerdì 24 aprile, dalle 19 alle 21, si inaugura - al Campo Laudato Si’ (ex Macrico) - From Village, il primo villaggio esperienziale di Caserta, ideato dagli organizzatori del From Festival 2025, ... casertanews.it Apre il From Village al campo Laudato Si’, ex Macrico: inaugurazione ufficiale venerdì 24 aprile - facebook.com facebook #lenotizieinpositivo di Ondawebtv FROM Village apre le porte: dal 24 aprile al Campo Laudato Si’ x.com