Ospedale Sos violenza L’Ordine dei medici si appella al prefetto

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Lucca ha espresso preoccupazione per i recenti episodi di violenza avvenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Luca. In un comunicato, ha rivolto un appello al prefetto, chiedendo interventi per garantire la sicurezza del personale e dei pazienti presenti. La questione è stata sollevata dopo alcune aggressioni che si sono verificate nel reparto di emergenza.

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Il presidente dell’ Ordine dei Medici di Lucca, Umberto Quiriconi, interviene sui fatti di violenza al Pronto soccorso del San Luca. Protagonista dell’ulrima aggressione un 36enne marocchino per il quale la Questura ha avviato le procedure di rimpatrio. "L’ultimo ennesimo episodio di violenza, accaduto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lucca – scrive il dottor Quiriconi –, riporta alla ribalta il problema di una protezione adeguata degli operatori sanitari, e non, presso i nosocomi e i servizi della nostra provincia e costringe l’Ordine dei Medici della provincia di Lucca a ritornare sull’argomento. In effetti manca ancora, con forte ritardo rispetto alle altre province dell’Area Vasta Nord Ovest, un piano provinciale per la sicurezza degli operatori sanitari e questo nonostante le numerose sollecitazioni da parte del nostro Ordine.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Ospedale, Sos violenza“. L’Ordine dei medici si appella al prefetto Notizie correlate Lega in piazza per la "remigrazione": il Pd si appella al prefetto e al questore per vietare l'incontroDa Palazzo Marino chiedono che non vengano concessi gli spazi per ragioni di ordine pubblico a organizzazioni che non dichiarino esplicitamente il... Scontro sul traffico pesante, Segni contro Colleferro: il Sindaco Moffa si appella al PrefettoSi accende nuovamente lo scontro istituzionale tra il Comune di Segni e il vicino Comune di Colleferro sulla gestione del traffico pesante. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ospedale, Sos violenza. L’Ordine dei medici si appella al prefetto; Choc in spiaggia a Senigallia, 15enne chiede aiuto alle amiche: Abusata da uno sconosciuto, portatemi in ospedale; Lo spazio protetto per chi subisce violenze sessuali. Ospedale, Sos violenza. L’Ordine dei medici si appella al prefettoQuiriconi: Va detto che sia la legge, che i gruppi di lavoro hanno fallito. Soltanto la linea telefonica diretta con la Questura ha funzionato. lanazione.it Basta violenza in ospedale: per i giovani di Verona è Tolleranza ZeroStudenti veronesi scendono in campo con la campagna contro la violenza ai sanitari. Sanitari nel mirino: la risposta dei giovani veronesi è la nuova campagna Tolleranza Zero contro la violenza in ... veronaoggi.it OSPEDALE DI ISERNIA ARRIVA IN SOCCORSO DOMENICO DI BAGGIO Con provvedimento del direttore generale Asrem, Di Santo, l’ufficiale medico dell’esercito, Domenico Di Baggio, ha ricevuto l’incarico di svolgere, a titolo gratuito, per la durata di sei me facebook 7 maggio Rissa tra Valverde e Tchouameni: secondo MARCA il centrocampista uruguaiano sarebbe finito in ospedale #Valverde #Tchouameni x.com